Соломенский райсуд Киева 23 января отменил постановление НАБУ о закрытии уголовного производства по факту злоупотребления властью премьер-министра Владимира Гройсмана и членов Кабмина при принятии постановления об установлении критериев при отборе банков для выплаты зарплат бюджетникам и пенсионерам. Об этом сообщают "Украинские новости".

Как говорится в материалах суда, жалобу подал заявитель по делу. Суд установил, что детектив во время досудебного расследования ограничился лишь допросом заявителя. Также постановление не мотивировано, в нем не указано, о каких именно обстоятельства указывал заявитель в своем сообщении о совершении. По его мнению, преступления и какие обстоятельства были установлены в ходе досудебного расследования, которые опровергают указанные в сообщении доводы.

Также в постановлении не указано, какие следственные (розыскные) действия проводились во время досудебного расследования, результат таких действий и в связи с чем детектив пришел к выводу о возможности закрытия уголовного производства. При таких обстоятельствах, вынесение детективом НАБУ постановления о закрытии уголовного производства, по мнению следственного судьи, преждевременно и является таким, что не в полной мере соответствует требованиям уголовного процессуального закона.

Как сообщала "Страна", ранее Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту неуплаты 600 тыс. гривен при растаможивании женой премьер-министра Владимира Гройсмана Еленой внедорожника Mercedes в 2017 году. Ранее "Страна" писала, что у семьи премьера Гройсмана появилась новая машина за 2 миллиона гривен.