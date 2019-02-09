Сегодня в столичном Дворце Спорта проходит Всеукраинский общественный форум под названием "Открытый диалог", на котором президент Украины Петр Порошенко представит свою предвыборную программу на пост главы государства.

С утра около здания дворца собираются силовики: военные шеренгой выстроились у входа. Также присутствуют автомобили Нацполиции. По периметру Спортивная площадь обнесена заграждением, сообщают "Вести".

Начало форума планируется в 14:00.

Фото: vesti-ukr.com

Напомним, накануне представитель оргкомитета форума, руководитель Института развития и содействия демократии Екатерина Поп сообщила, что в мероприятии примут участие около 10 тысяч человек. Форум проведет анализ 5 лет деятельности президента и спрогнозирует, что будет в стране, если Порошенко снова станет президентом.

Как сообщала "Страна", 7 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала действующего президента Украины Порошенко кандидатом на выборах президента как самовыдвиженца.

Напомним, ранее был опубликован полный текст декларации Порошенко.