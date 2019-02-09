Сотрудники Нацполиции задержали пять человек, которые подозреваются в нападении на кандидата в президенты и лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко. Об этом cообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Нападение на Анатолия Гриценко. Пятеро нападавших опознаны и задержаны Нацполицией. В отношении еще 12 человек будут приняты процессуальные решения", - отметил Аваков.

По его словам, МВД будет жестко пресекать практику, "которую кое-кто пытается ввести в украинском обществе", в частности, организацию нападений на политиков накануне выборов президента независимо от степени оппозиционности к действующей власти.

Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Напомним, 28 ноября 2018 года в Одессе у входа в офис одной из радиостанций, в эфире которой должен был участвовать Гриценко, произошла драка между сопровождавшими политика людьми и неизвестными в масках.

Также мы писали, как в середине января в Киеве неизвестные обстреляли автомобиль двух работников центрального штаба еще одного кандидата в президенты Анатолия Гриценко - пресс-секретаря Европейской партии Украины и главного редактора партийной газеты.

Как сообщала "Страна", в штабе кандидата в президенты Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко обнаружили 5 устройств для прослушки. В СБУ дали понять, что у Гриценко предвыборная горячка.