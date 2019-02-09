Мощный шторм накрыл улицы австралийского Сиднея, они теперь превратились в реки. В них тонут автомобили и общественный транспорт, десятки тысяч домов остались без света. Об этом сообщает Telegram-канал Life shot.

Сообщается, что без света остались около 40 тысяч домов. По улицам передвигаться теперь можно только на лодке.

Как сообщала "Страна", 30 января в США объявили чрезвычайное положение из-за мощного снежного шторма. В ряде штатов отменили авиаперелеты в 25 аэропортах и объявили чрезвычайное положение

Напомним, горящие у берегов Крыма танкеры Maestro и Candy обледенели и попали в мощный шторм.

Также мы писали, как на берег залива в Японии в результате шторма выбросился посланник Бога моря - самая длинная в мире рыба. Отмечается, что такое происходит довольно редко, поскольку эта рыба - полуглубоководная.