В индийских Гималаях сошла снежная лавина, семь человек погибли. Сильный ветер и снег затрудняют поиски живых. Об этом информирует Anadolu.

Известно, что лавина сошла на полицейский пост в штате Кашмир. Полиция нашла тела семи из десяти человек, которые пропали без вести. Это 5 полицейских и 2 заключенных. Спасатели убеждены, что они могут найти как минимум еще одного погибшего. Они пытаются добраться до места инцидента, но сильный ветер и снег затрудняют поиски.

Со среды, 6 февраля, в Кашмирской долине начался беспрецедентный снегопад, когда в районе Кулгам на юге Кашмира выпало максимальное количество осадков.

Как сообщала "Страна", ранее в Гималаях также сошла лавина, погибли девять альпинистов.

Также "Страна" писала, как в Японии снежная лавина похоронила восьмерых школьников.

Спасатели предупредили украинцев о подъеме воды в реках и сходе лавин в горах из-за оттепели.