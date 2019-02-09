В Самаре во время конфликта в колонии пострадали по меньшей мере 15 человек. Как сообщила уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова, конфликт между осужденными вспыхнул "на пустом месте". Об этом сообщает ТСН.ua.

"Один отряд шел ужинать, а один осужденный из отряда обслуживания начал их оскорблять. Полилась нецензурная брань. Обиженные осужденные, направлявшиеся на ужин, сломали на улице загородку и побежали за ним в помещение, где находится отряд обслуживания всей колонии. Началась драка, которую удалось быстро локализовать", - сказала она.

Семь пострадавших доставлены в больницу после того, как они надышались дымом из-за возгорания постели, еще пять доставлены в другую больницу на обследование.

Как сообщала "Страна", в тюрьме Винницы заключенный убил сокамерника.

Также "Страна" писала о том, как в Мелитополе заключенные изувечили себя из-за отказа передать им посылки от родных.

Напомним, в Одессе, осужденный за убийство тяжело ранил ножом сотрудника колонии.