Вторая встреча лидеров КНДР и США пройдет в Ханое 27-28 февраля. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в своем Twitter.

"Мои представители только что покинули Северную Корею после очень продуктивной встречи и согласования времени и даты проведения второго саммита с (лидером КНДР) Ким Чен Ыном. Он состоится в Ханое, Вьетнам, 27 и 28 февраля", - написал Трамп.

Американский лидер заявил, что "с нетерпением ждет встречи с председателем (Госсовета КНДР) Ким (Чен Ыном) и продвижение дела мира".

Фото: twitter.com/realdonaldtrump

В Пхеньяне 6-8 февраля находился спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн с делегацией из около 20 сотрудников американского внешнеполитического ведомства. В ходе визита прошли встречи американского эмиссара со спецпредставителем Госсовета республики по политике в отношении США Ким Хёк Чхолем. Переговоры проходили в закрытом режиме, об их содержании в СМИ не сообщалось.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встречались в июне 2018 года в Сингапуре, где озвучили цель "полной денуклеаризации" Корейского полуострова без уточнений, когда и как это должно произойти.

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