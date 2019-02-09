В Испании в провинции Каталония столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии один человек погиб, около 60 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает правительство Каталонии.

Столкновение произошло между Манресой и Кастельгали. После столкновения один из поездов сошел с рельсов. Движение на участке было остановлено. В результате инцидента погиб машинист поезда – 26-летняя женщина, шесть пассажиров находятся в тяжелом состоянии, 15 человек получили ранения средней степени тяжести, у 37 легкие травмы.

Всех пострадавших доставили в больницы. Причины аварии пока не известны.

Фото: ccma.cat

Как сообщала "Страна", в Дании пассажирский поезд столкнулся с оторвавшейся от другого состава крышей, погибли 6 человек. В Сербии школьный автобус столкнулся с поездом, погибли пять человек.

Напомним также, как поезд протаранил толпу на празднике в Индии, десятки погибших.