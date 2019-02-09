В Киеве 9 февраля на перекрестке улицы Марины Цветаевой и проспекта Владимира Маяковского произошло ДТП с пострадавшими. Автомобиль Nissan Tiida врезался в столб. В результате столкновения пострадал мужчина. Об этом сообщает "Информатор".

Авария случилась около 02:40. По предварительной информации, Nissan двигался по Маяковского в сторону улицы Милославской. Перед кругом, на перекрестке с улицей Марины Цветаевой, автомобиль врезался в столб. В момент аварии в салоне был водитель и девушка-пассажир.

В результате столкновения помощь медиков понадобилась водителю машины. Девушка также получила телесные повреждения, но от госпитализации отказалась. Предварительно, мужчина имел внешние признаки алкогольного опьянения. На месте ДТП работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Детали произошедшего и почему водитель не повернул на кругу будут выяснят правоохранители.

Фото: kiev.informator.ua

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