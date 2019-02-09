Ученые утверждают, что сегодня человечество живет ровно посередине самого теплого десятилетия за всю историю метеорологических наблюдений, которые начались в 1850 году.

Метеорологическое бюро прогнозирует, что температуры в течение каждого из следующих пяти лет, вероятно, будут на 1°С или даже выше доиндустриального уровня, сообщает ВВС.

В следующие пять лет также есть шанс, что мы увидим год, в котором среднее глобальное повышение температуры может превысить 1,5° С, что считается критическим порогом для изменения климата.

Если данные соответствуют прогнозу, то десятилетие с 2014 по 2023 год будет самым теплым за более чем 150 лет учета.

Метеорологическая служба сообщает, что 2015 год был первым годом, когда среднегодовая температура поверхности в мире достигла 1°С выше доиндустриального уровня, который обычно подразумевается как температура между 1850 и 1900 годами.

С тех пор каждый год среднее значение в мире приближается к отметке 1°С или выше. Теперь Метеорологическая служба говорит, что эта тенденция, вероятно, сохранится или усилится в течение следующих пяти лет.

"Мы только что сделали прогнозы на этот год, и они выходят на 2023 год, предлагая быстрое потепление во всем мире", - сказал BBC News профессор Адам Скайф, который возглавляет отдел долгосрочного прогнозирования в Met Office.

"Рассматривая отдельные годы в этом прогнозе, мы теперь можем впервые увидеть, что существует риск временного, и я повторяю временного, превышения крайне важного порогового уровня 1,5°C, установленного в Парижском климатическом соглашении".

В октябре прошлого года ученые ООН опубликовали специальный доклад о долгосрочных последствиях повышения температуры на 1,5°C. Они пришли к выводу, что потребуются огромные усилия по сокращению выбросов углекислого газа, чтобы не дать миру перевернуться до предела к 2030 году. Анализ, проведенный Метеорологическим бюро, говорит, что в ближайшие пять лет вероятность этого составит 10%.

"Впервые прогнозы показали значительный риск превышения - он носит временный характер. Мы говорим об отдельных годах, колеблющихся выше уровня 1,5 градуса", - сказал профессор Скайф.

"Тот факт, что это может произойти сейчас из-за сочетания общего потепления и колебаний из-за таких событий, как Эль-Ниньо в ближайшие несколько лет, означает, что мы приближаемся к этому порогу".

Данные о температуре для пяти основных глобальных климатических баз данных

Метеорологическая служба заявляет, что в прогнозах на ближайшие годы уровень доверия составляет 90%. Это значит, что с 2019 по 2023 год мы увидим температуры в диапазоне от 1,03°С до 1,57°С выше уровня 1850-1900 годов, с ростом температур на большей части земного шара, особенно в таких районах, как Арктика.

Исследовательская группа утверждает, что она достаточно уверена в своих прогнозах из-за своего прошлого опыта. Предыдущий прогноз команды, сделанный в 2013 году, предсказывал быстрый темп потепления, который наблюдался в течение последних пяти лет. Он даже предсказал некоторые из менее известных деталей, таких как пятно охлаждения, наблюдаемое в Северной Атлантике, и более холодные пятна в Южном океане.

Если наблюдения в течение следующих пяти лет будут соответствовать прогнозам, то десятилетие между 2014 и 2023 годами будет самым теплым за последние 150 лет.

Прогноз Метеорологического бюро состоит в том, что ряд агентств публикуют свой полный анализ данных о температуре с 2018 года, показывая, что он является четвертым самым теплым с начала записей в 1850 году.

Всемирная Метеорологическая Организация (ВМО) опубликовала анализ пяти основных международных наборов данных, показывающий, что 20 самых теплых лет за всю историю наблюдений были за последние 22 года.

"Температуры - это только часть истории. Чрезвычайная и сильная погода повлияла на многие страны и миллионы людей, что имело разрушительные последствия для экономики и экосистем в 2018 году", - сказал Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Другие исследователи в этой области сказали, что новый прогноз на следующие пять лет соответствует ожиданиям, учитывая рекордный уровень выбросов CO2 в атмосферу в 2018 году.

"К сожалению, нет ничего удивительного в прогнозе Метеорологического бюро", - сказала доктор Анна Джонс, химик из атмосферы Британской антарктической службы.

Средние температуры по всему миру находятся на рекордно высоком уровне и были в течение ряда лет. Они обусловлены преимущественно повышением концентрации парниковых газов, таких как углекислый газ, которые являются результатом нашего постоянного использования ископаемого топлива.

Ранее "Страна" сообщала, что климатологи обещают экстремально жаркие пять лет жителям планеты Земля, начиная с 2018 года.