В американском штате Монтана большая пушистая кошка полностью замерзла на морозе, температура ее тела опустилась ниже 32 градусов при нормальной для котов 37,7 градусов. Но она выжила, сообщает CNN.

Хозяева кошки нашли ее возле своего дома и сразу отвезли в ветеринарную клинику. Врач подтвердила, что кошка была полностью замерзшей.

Кошку грели феном для волос, теплыми полотенцами и водой, после поместив в нагретую собачью будку.

Фото: edition.cnn.com

Кошку отогревали всеми подручными средствами.

Объяснить, как кошка застряла в снегу, владельцы не смогли. Когда это произошло - их не было дома. Врачи и владельцы шутят, что теперь у кошки меньше на одну из девяти кошачьих жизней.

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