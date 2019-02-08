В Черном море у берегов Крыма начался шторм, в этой зоне находятся два танкера Maestro и Candy, которые продолжают гореть после взрыва газа 21 января. Об этом 8 февраля сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные Росморречфлота.

"Шторм накрыл зону Черного моря, близкую к Керченскому проливу, в районе которой находятся аварийные суда. Волна - до 3,5 метров, температура - плюс два градуса, это означает, обледенение периодическое на ветру. Суда находятся в штормовых условиях", - заявили в российском ведомстве.

В пресс-службе добавили, что спасатели фиксировали "небольшой дрейф" танкера Candy, но сейчас судно не движется.

На танкерах Maestro и Candy до сих пор продолжается пожар. Накануне в Росморречфлоте сообщили, что количество точек возгорания на газовозах увеличилось до шести.

Как сообщалось, 21 января у берегов Крыма произошли взрывы и пожар на двух танкерах Maestro и Candy, которые шли под флагом Танзании. Погибли 10 человек, еще 12 удалось спасти. Танкеры, на которых произошел взрыв и пожар, были задействованы в незаконной перевозке сжиженного газа в Сирию, заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины

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