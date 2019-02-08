В Киеве полиция задержала супругов, которые занимались изготовлением и реализацией амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Сообщается, что во время проведения обысков в квартире злоумышленников обнаружили нарколабораторию по изготовлению амфетамина. Кроме того, изъяли около 100 г расфасованного амфетамина, полкилограмма препарата фенилнитропропен и марихуану. Стоимость изъятых нарковеществ составляет более 100 000 гривен.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Также у злоумышленников изъяли значительное количество реактивов и прекурсоров, необходимых для изготовления наркотиков, более 40 000 гривен, которые были получены от продажи наркотиков, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карточки, квитанции банковских учреждений, заметки о количестве сбыта наркотиков.

Организаторов нарколаборатории - 26-летнего мужчину и его 30-летнюю жену - задержали в порядке ст. 208 УПК и им сообщено о подозрении по ч.2 ст. 307 УК Украины.

Как сообщала "Страна", ранее в Сети показали видео с полицейским, который на камеру употребляет наркотики.

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