"Пал занавес, стих гул литавр". Шнуров посвятил стихи Сергею Юрскому
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение ушедшему из жизни народному артисту России Сергею Юрскому. Текст он опубликовал в Instagram.
"Закончился период Юрский.
Пал занавес, стих гул литавр.
Ушел со сцены нашей русской
Последний крупный динозавр", – написал Шнуров.
Фото: instagram.com/shnurovs/
Сергей Юрский умер в возрасте 83 лет утром 8 февраля. Ранее соболезнования в связи с кончиной Юрского его родным и близким выразил президент России Владимир Путин.
Ранее "Страна" писала, чем запомнился лучший Остап Бендер и что он говорил об Украине.
Известно, что с Юрским попрощаются в театре Моссовета, а похоронят артиста на Троекуровском кладбище.
Также мы вспомнили, что актер Юрский говорил о ситуации в Украине.
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