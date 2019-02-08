Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение ушедшему из жизни народному артисту России Сергею Юрскому. Текст он опубликовал в Instagram.

"Закончился период Юрский.

Пал занавес, стих гул литавр.

Ушел со сцены нашей русской

Последний крупный динозавр", – написал Шнуров.

Фото: instagram.com/shnurovs/

Сергей Юрский умер в возрасте 83 лет утром 8 февраля. Ранее соболезнования в связи с кончиной Юрского его родным и близким выразил президент России Владимир Путин.

Ранее "Страна" писала, чем запомнился лучший Остап Бендер и что он говорил об Украине.

Известно, что с Юрским попрощаются в театре Моссовета, а похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

Также мы вспомнили, что актер Юрский говорил о ситуации в Украине.