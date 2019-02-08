Полиция Киевщины задержала мужчину, который за сутки совершил ряд тяжких преступлений, передает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Как сообщает полиция, сообщение по спецлинии 102 полиции Киевщины поступило от 51-летней женщины, чей сын ранил ножом отчима в Княжичах и убежал в неизвестном направлении.

Полицейские выяснили, что накануне 25-летний сын вернулся домой навеселе и принес с собой велосипед. Мужчина вел себя агрессивно и приставал к отчиму. Схватив нож он нанес ножевое ранение в грудную клетку пожилому мужчине и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения беглеца, полицейские обнаружили новый факт совершенного им преступления. Работники местного магазина сообщили, что несколько минут назад неизвестный, угрожая металлической трубой, забрал с полки бутылку водки и скрылся в неизвестном направлении.

Только два часа спустя работникам Броварского отдела полиции удалось задержать нападавшего на одной из улиц города Киева. В столице, где ранее он проживал, мужчина как раз чуть не задушил своего знакомого.

Сейчас полицейские выясняют мотивы и обстоятельства преступлений, причины агрессивного поведения. Продолжается следствие.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 15 (покушение на преступление), по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), по ч.3 ст. 185 (кража) и ч.1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, он помещен в изолятор временного содержания.

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