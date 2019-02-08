В пятницу, 8 февраля, в Белой Церкви Киевской области во время выступления кандидата в президенты Юлии Тимошенко на митинге неизвестные бросили в толпу людей семь дымовых шашек, полицейские задержали шестерых провокаторов. Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

В партии сообщают о десяти тысячах участников митинга перед зданием городского совета. В них провокаторы бросили 7 дымовых шашек. Неравнодушные и полиция задержали 6 злоумышленников. При них было обнаружено еще 7 дымовых шашек.

Кроме того, возле сцены стоял автомобиль на еврономерах. По информации пресс-службы "Батькивщины", во время выступления Юлии Тимошенко полиция получила телефонное сообщение о его минировании. Специалисты профильных служб вручную откатили машину на безопасное расстояние.

"Мы уверены, что провокации против Юлии Тимошенко и ее сторонников были совершены руками Службы безопасности Украины по приказу президента Украины", - сказано в заявлении политсилы.

В свою очередь полиция сообщила, что по факту инцидента уже открыто криминальное производство.

Скриншот, фото: Facebook/ Національна поліція

Видео: YouTube/ Батьківщина

Скриншот, фото: Facebook/ Виктор Миллер

Напомним, другой кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил в полицию о слежке за ним в Одессе и Киеве. Он сказал, что следили за ним и его сотрудниками неизвестные лица на двенадцати автомобилях в городе Одесса на фестивале "Лига смеха" с 30 января по 4 февраля 2019 года. Также кандидат сообщил о фиксации фактов слежки за ним и после этого периода по прибытии в Киев.

Также мы писали, что в середине января в Киеве неизвестные обстреляли автомобиль двух работников центрального штаба еще одного кандидата в президенты Анатолия Гриценко - пресс-секретаря Европейской партии Украины и главного редактора партийной газеты.