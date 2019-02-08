В ноябре 2017 года в аннексированном Крыму назначенный Порошенко посол Украины в Канаде Андрей Шевченко продал 20 000 кв.м. земли жителю российского Башкортостана, причем сделал он это по законам РФ, на российских бланках, получив за это российские рубли. Об этом на своей странице в Facebook написал юрист Андрей Портнов.

"В договоре на российском нотариальном бланке и печатью с двуглавым орлом указано, что владелец этой земли Андрей Шевченко, действует на основании дипломатического паспорта и продаёт участок по адресу: Российская Федерация, республика Крым, Сакский район. Ярким тезисом является и пункт договора, что супруга Посла Анна Гомонай дала своё согласие на продажу этой земли в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации", - написал Портнов, приложив снимки документа.

В соответствии с договором, от сделки на оккупированной территории посол Шевченко получил 4700000 российских рублей, что составляло 78 000 долларов. По словам Портнова, Шевченко внес все кадастровые платежи и задолженности, чем совершил прямое и косвенное признание российской юрисдикции и российских органов на украинской территории, то есть совершил государственную измену.

"Чтобы скрыть сделку, посол выписал на ее заключение доверенность у подчиненного себе же консула в Канаде, маскируя необходимость личного подписания документа на российском бланке и получения из России денежных средств. А чтобы совсем замести следы, посол скрыл этот доход в декларации за 2017 год несмотря на то, что земельный договор содержит прямое указание на его полную оплату еще до момента его заключения", - отметил юрист.

По его словам, в начале следующей недели он публично обратится в правоохранительные органы, суды и МИД. Конечная цель всего этого - увольнение посла, конфискация всего его имущества и привлечение к уголовной ответственности.

"Это должно стать показательным процессом и мы будем освещать каждую его деталь", - заключил Андрей Портнов.

Скриншоты: Facebook/ Andrey Portnov

Напомним, канадский суд подтвердил, что у Портнова нет вины ни в одной стране мира.

Также мы писали, что комитет по Нацбезопасности обратится к СБУ с требованием привлечь Портнова за госизмену.