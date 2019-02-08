Правление ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" потребовало от наблюдательного совета НОТУ отменить увольнение Зураба Аласании с должности председателя правления. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте "Общественного ТВ".

"Правление Общественного вещателя отмечает незаконность решения наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта с председателем правления, считает решение, принятое неправовым способом, чрезвычайно опасным прецедентом и призывает наблюдательный совет ПАО НОТУ пересмотреть его с соблюдением всех правовых процедур", - сказано в сообщении.

По мнению правления НОТУ, решение было принято с многочисленными нарушениями процедуры, о чем заявил исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко, который также является членом наблюдательного совета ПАО НОТУ и присутствовал во время голосования.

Несогласие с тем, каким образом приняли решение о расторжении контракта с председателем правления, разделили еще два члена наблюдательного совета - Светлана Остапа и Евгений Глибовицкий.

Напомним, об увольнении главы национальной общественной телерадиокомпании Зураба Аласании стало известно в четверг, 31 января. "Страна" писала, что одной из причин увольнения была в том, что Аласания не показал крестный ход с Порошенко и другие мероприятия с участием гаранта.

Кроме того, уволенного Зураба Аласанию поддержали 20 продюсеров филиалов Общественного ТВ. Впрочем, 6 февраля на неформальном заседании членов правления и Наблюдательного совета "Общественного" Зурабу Аласании все равно предъявили на подпись протокол о разрыве с ним контракта. С этого момента глава НОТУ обязан еще две недели исполнять свои обязанности, а затем покинуть пост.

Между тем, в ОБСЕ прокомментировали увольнение Аласании и назвали его поспешным решением накануне выборов.