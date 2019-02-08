Активисты с символикой "Национальной дружины" и "Правого сектора" пикетировали и забросали зеленкой и яйцами генеральное консульство РФ в Харькове. Об этом сообщил телеканал "UA Харьков".

В демонстрации приняли участие около 100 человек. Часть из них держали плакат "Оккупанты, убирайтесь домой", причем записали это странным образом, транслитерировав украинский текст русскими буквами "Окупанты, забырайтэся додому".

Видео: facebook.com/

Как пояснили участники пикета, они выступают против антиукраинской деятельности России. Лидер харьковского штаба "Национального корпуса" Константин Немичев заявил, что на 8 февраля в консульстве была запланирована встреча с "пророссийскими организациями" Харькова. В то же время консул-советник Игорь Демьяненко сообщил телеканалу, что никакой встречи на этот день не запланировано.

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве ТРЦ Ocean Plaza закидали дымовыми шашками, всех посетителей эвакуировали.

Ранее появилось видео, как в посольство России в Киеве полетели дымовые шашки.