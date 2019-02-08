В пятницу, 8 февраля, во время акции протеста участников боевых действий против участия "клоунов" в президентской кампании, кандидата в президенты Владимира Зеленского действительно сопровождал охранник Игоря Коломойского.

Об этом сообщили источники "Страны" в окружении бизнесмена.

Также стало известно имя телохранителя, который долгие годы работал с Игорем Коломойским, а сегодня сопровождал Зеленского. Это Максим Донец.

Максим Донец

Напомним, как заявляет штаб Зеленского, "акция протеста участников боевых действий против участия "клоунов" в президентской кампании" во Львове проходила по заказу Администрации президента Порошенко, чтобы дискредитировать Зеленского.

Также "Страна" писала о том, что Игоря Коломойского связывают с выдвижением Зеленского в президенты. Кроме того, он владеет каналом "1+1", на котором выходят шоу с участием комика, а также показали новогоднее обращение, в котором Зеленский заявил о своем походе в президенты.