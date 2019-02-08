Мэр Днепра Борис Филатов высказался против строительства аэропорта в пгт. Соленое (Солонянский район, Днепропетровская область) и считает, что новый аэропорт следует строить в черте города. Об этом Филатов заявил в интервью деловому порталу Liga.net.

"Идея аэропорта за городом в пгт. Соленое - мне не нравится... Не понимаю идеи строительства аэропорта в чистом поле, как это озвучил Владимир Омелян (министр инфраструктуры Украины), тем более за 2 года. Александр Ярославский предложил инвестиции в аэропорт Днепра, и это более здравый вариант, как мне кажется. Я его не лоббирую, но аэропорт в Харькове хороший", - сказал мэр Днепра.

В своем интервью, отвечая на вопрос о возможных сроках начала проекта создания нового аэропорта, мэр Днепра спрогнозировал его старт не раньше конца весны этого года: "Перейдут к обсуждению не раньше апреля, когда начинается освоение бюджетов. Кабмин решит, куда вкладывать деньги на разработку проекта - в новый аэропорт или в городской... Пока аэропорт отодвинут из приоритетов центральной власти - все устремились на выборы", - отметил градоначальник Дниепра.

И добавил: "Если Омелян или Гройсман примут решение строить аэропорт Днепра на Луне - не смогу противодействовать. Главное, чтобы построили".

А самом Днепре есть аэропорт, но он не может принимать современные самолеты.Горожане обратились спетицией к Президенту Украины с просьбой реконструировать взлетно-посадочную полосу аэропорта, находящуюся в сфере интересов государства. После этого Петр Порошенко заявил о выделении в 2019 году из государственного бюджета 200 млн гривен на проектирование и строительство аэропорта в Днепре и поручил Кабинету Министров Украины изыскать недостающие средства.

Строить аэропорт вызвался Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH, который к Евро-2012 уже построил в "первой столице" современный аэропорт в формате частно-государственного партнерства: частный инвестор строит аэровокзальный комплекс, а государство - аэродром как стратегический для оборонных нужд объект. Ярославский, отметив, что строительство нового аэровокзального комплекса в Днепре силами DCH продлится 2-2,5 года и обойдется ему в 70 млн долларов.

Ранее "Страна" писала, зачем Омелян хочет строить новый аэропорт рядом с двумя старыми.