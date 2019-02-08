Из-за болезни в американском заповеднике в четверг, 7 февраля, умер енот Орео, который стал прототипом Ракеты из "Стражей галактики". Об этом сообщили на странице заповедника в Facebook.

"У нас сегодня самые грустные новости. Наши сердца разбиты, поскольку мы потеряли нашего лучшего друга, нашего Стража Галактики – енота Орео. Он ушел из жизни рано утром после короткой болезни", - сказано в сообщении.

Друзья енота вспоминают, как после рождения у матери животного пропало молоко, его выкормили из бутылочки и стали дрессировать, так как он был умнее и ловчее своих братьев и сестер.

В фильме "Стражи Галактики" персонаж Ракета был создан по прототипу енота Орео, а во время премьеры ленты в 2014 году он прошелся по красной дорожке вместе с режиссером картины Джеймсом Ганном.

Скриншот, фото: Facebook/ Quinta Layla

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