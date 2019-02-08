Международная федерация футбола (ФИФА) выразила соболезнования в связи с гибелью десяти юных футболистов "Фламенго" во время пожара, произошедшего на тренировочной базе клуба, передает "РИА Новости".

"С большой грустью мы получили известие о пожаре на тренировочной базе "Фламенго" в Рио-де-Жанейро. Мысли и молитвы всего футбольного сообщества в этот тяжелый момент обращены к жертвам, их семьям и всем болельщикам "Фламенго", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере организации.

На трагедию также отреагировал Международный олимпийский комитет (МОК).

"Очень печальные новости приходят из Рио. Наши сердца обращены к друзьям и семьям молодых футболистов. Эти ребята занимались любимым видом спорта, что делает трагедию еще более невыносимой", - сказал глава МОК Томас Бах.



Как передавало издание O Globo, в помещениях, которые были охвачены огнем, находились юные футболисты от 14 до 17 лет. По данным источника, в результате пожара погибли десять человек, трое получили ранения, один игрок находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Причина трагедии пока неизвестна.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что жители фавелы в Рио-де-Жанейро сбили полицейский вертолет из автоматов.

Также мы рассказывали, что в бразильской тюрьме до смерти забили подозреваемого в подготовке терактов на Олимпиаде в Рио.