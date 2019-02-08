Кандидат в президенты от "Батькивщины" Юлия Тимошенко потребовала от президента Петра Порошенко снять с выборов народного депутата Юрия Тимошенко. Об этом она заявила в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Все дело в том, что ФИО лидера "Батькивщины" - Юлия Владимировна Тимошенко, а нардепа, которого также зарегистрировали кандидатом в президенты, - Юрий Владимирович Тимошенко. Таким образом, в бюллетенях оба они будут подписаны как "Тимошенко Ю.В.".

По мнению Юлии Тимошенко, президент и его штаб намеренно зарегистрировали ее однофамильца - когда подходил дедлайн и по своей инициативе - чтобы "мошенническим унизительным способом забрать у нее на выборах какие-то проценты и передать человеку, который ничего общего не имеет с президентством".

"Если ты президент страны, ты мужчина, ты человек, который хочет декларировать честь и достоинство, как можно так нечестно соревноваться?", - объявила Юлия Тимошенко, добавив, что Порошенко должен "прекратить такие грязные манипуляции".

Видео: YouTube/ ТСН

Напомним, полиция по заявлению Тимошенко открыла дело о подкупе избирателей штабом Порошенко.

Также мы писали, что депутата Юрия Тимошенко исключили из состава парламентской фракции "Народный фронт" за желание стать президентом.