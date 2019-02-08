На фасаде Дома профсоюзов, на Майдане Незалежности в Киеве, установили новую вывеску заведения быстрого питания KFC, которое открыли в годовщину Евромайдана и которое проработало из-за скандала всего один день.

Фото процесса установки вывески опубликовали пользователи социальных сетей. Монтировать ее начали около 16 часов.

Отмечается, что на этот раз вывеску заведения установили на здании со стороны улицы Михайловской.

Как видно из фото, которое опубликовал координатор Общественного сектора Евромайдана Олег Слабоспицкий, по состоянию на 16:40 вывеска была уже установлена, а подъемного крана и работников на месте не было.

По состоянию на 19:05 вывеску завернули в черный целофан.

Фото: facebook.com/olegsl

Фото"Но вопрос наличия KFC в профсоюзах это не снимает. Такое впечатление, что проверяют отреагируют люди или нет", - написал Слабоспицкий.

Ранее пользователи Facebook "обвалили" рейтинг до единицы. Фаст-фуд закрыл возможность оставлять отзывы.

Напомним, 21 ноября полиция задержала 6 активистов в ходе акции протеста против открытия ресторана KFC (Kentucky Fried Chicken - "Жаренный цыпленок из Кентукки") в Доме профсоюзов в Киеве 21 ноября. Владелец бренда заявил, что KFC в Доме профсоюзов открыл франчайзинговый партнер.

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