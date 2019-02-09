8 февраля вступили в силу новые правила оформления полицейскими материалов об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные не в авторежиме, утвержденные приказом МВД от 20 декабря 2018 № 1040, передает ЮрЛига.

Полицейские будут блокировать или доставлять на штрафплощадку транспортные средства за нарушение правил парковки и создание препятствий дорожному движению.

Авто, существенно препятствующее дорожному движению или угрожающее безопасности, будут эвакуировать на штрафплощадку. Такая же судьба ожидает и авто, оставленное на месте для лиц с инвалидностью. В иных случаях авто заблокируют техническими устройствами.

В случае выявления транспортного средства должника, объявленного в розыск в соответствии со статьей 36 Закона об исполнительном производстве, его также временно задерживают.

При временном задержании составляется акт осмотра. Место расположения такого транспортного средства обязательно фиксируется на фото или видео (это не касается машины должника). Изображение или видеозапись вместе с другой информацией о нарушении не позже следующего рабочего дня со дня установления ответственного лица, вносятся в Реестр административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Если водитель присутствовал при временном задержании и нарушение невозможно устранить на месте, полицейский оформляет протокол о временном задержании ТС с указанием акта осмотра и временного задержания. Если водитель устранит нарушение в максимально короткий срок, авто не задерживается - полицейский оформляет протокол об административном правонарушении. При этом акт осмотра и временного задержания, если его уже составили, приобщается к рапорту полицейскогоу о факте появления водителя на месте правонарушения в момент загрузки ТС.

Если водителя нет, полицейский оставит под стеклоочистителями заблокированного автомобиля сообщение о временном задержании транспортного средства и посещения отделения Нацполиции для оформления протокола или вынесения постановления.

Эвакуированный автомобиль можно вернуть, оплатив стоимость услуги по его транспортировке и хранению в размере, установленном общим приказом МВД и Минэкономразвития, и оплатив штраф по постановлению.

Кроме того, урегулирован порядок рассмотрения дел об административном правонарушении за нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированном в фото- или видеорежиме.

Как сообщала "Страна", ранее первые инспекторы по парковке вышли на охоту.

Мы писали, что киевские власти ищут "небезразличных и ответственных" бакалавров для работы инспекторами парковки за 10 тысяч в месяц.

Стало известно, что в Киеве инспекторам по парковке разрешат заниматься фотофиксацией и штрафовать за 10 минут.