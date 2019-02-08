Кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах Владимир Зеленский в пятницу, 8 февраля, во время общения с пришедшими на акцию протеста участников боевых действий против участия "клоунов" в президентской кампании, которая состоялась во Львове по заказу АП, был замечен в компании личного охранника бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом написал журналист Михаил Ткач на своей странице в Facebook.

"Многолетний личный охранник Игоря Коломойского в Украине теперь похоже стал телохранителем кандидата в президенты Владимира Зеленского. Заметил на сегодняшнем видео общения Зеленского во Львове", - отметил он.

Отметим, что, по данным СМИ, "акция протеста участников боевых действий против участия "клоунов" в президентской кампании" во Львове проходила по заказу Администрации президента Порошенко, чтобы дискредитировать Зеленского, который сейчас является лидером предвыборного рейтинга.

Скриншот, фото: Facebook/ Mykhailo Tkach

Ранее "Страна" писала о том, что Игоря Коломойского связывают с выдвижением Зеленского в президенты. Кроме того, он владеет каналом "1+1", на котором выходят шоу с участием комика, а также показали новогоднее обращение, в котором Зеленский заявил о своем походе в президенты.

Напомним, Зеленский заявил в полицию о слежке за ним в Одессе и Киеве. Он сказал, что следили за ним и его сотрудниками неизвестные лица на двенадцати автомобилях в городе Одесса на фестивале "Лига смеха" с 30 января по 4 февраля 2019 года. Также кандидат сообщил о фиксации фактов слежки за ним и после этого периода по прибытии в Киев.

Также мы публиковали материал, в котором собрали все о личной жизни Владимира Зеленского.