Киевводоканал опровергает информацию о том, что Методика распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг начинает действовать уже с февраля.

Методику начнут применять после принятия Правил предоставления жилищно-коммунальных услуг, которые пока находятся в стадии разработки.

Напомним, ранее Киевводоканал сообщал на своем сайте о введении новых принципов начисления за потребленные услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу уже с февраля, но на данный момент эту информацию удалили с сайта.

Как сообщала "Страна", в конце прошлого месяца вступила в силу "Методика распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг".

Если говорить проще - Минрегион придумал как заставить жильцов многоэтажек платить за так называемый "небаланс", то есть, "лишнюю" воду, которые ушли на дом, но не зафиксированы квартирными счетчиками. Это могут быть, к примеру, потери воды через дырявые трубы в подъезде.