В понедельник, 11 февраля, Конституционный суд Украины рассмотрит дело относительно конституционности пункта 4 § 2 "Заключительные положения" раздела 4 Закона № 2147-VIII о новых процессуальных кодексах в части внесения изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Жалобу в Конституционный суд подал Григорий Коптилин, который считает, что применение судами пункта 4 § 2 "Заключительных положений" раздела 4 Закона о новых процессуальных кодексах нарушает гарантированное частью первой статьи 55 Конституции Украины право на судебную защиту, а также конституционные принципы равенства граждан в правах и перед законом (статья 21, часть первая статьи 24 Основного Закона Украины), поскольку этим пунктом введена "определенная дифференциация граждан Украины по временному принципу", которая влияет "на объем и содержание их прав в уголовном процессе".

Отмечается, что указанные части закона применяются к делам, по которым сведения об уголовном правонарушении, внесенные в единый реестр досудебных расследований после введения в действие этих изменений.

Автор ходатайства отмечает, что с марта 2018 года, когда в действие вступили изменения, введенные указанными пунктами закона, во время криминальных производств одни подозреваемые имеют право обжаловать следственному судье сообщение следователя и прокурора о подозрении , а другие - не имеют такого права.

Напомним, следователям разрешили самим подавать процессуальные ходатайства в местные суды.

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