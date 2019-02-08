В пятницу, 8 февраля, в Украине в силу вступил закон, который предусматривает продление моратория на выселение жителей общежитий до завершения реализации Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальных общин (без уточнения даты). Об этом пишет "Юрлига".

Таким образом, теперь запрещено выселять жителей из общежитий, которые строились в советское время и отчуждать их. Мораторий не распространяется на выселение жильцов по решению суда.

Закон продлил действие изменений пункта 3 раздела VIII Закона от 4 сентября 2008 года № 500-VI. Таким образом, мораторий объявлен бессрочным - до завершения выполнения Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальных общин. Ранее он был установлен до 1 января 2022 года.

Напомним, согласно решению Верховного суда, одинокую мать не могут выселить из общежития без предоставления другого жилья.

Также мы писали, что Рада разрешит студентам-переселенцам проживание в общежитиях после окончания вуза.