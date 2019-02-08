В Херсоне в школе №9 мать ученика третьего класса побила учительницу-пенсионерку на глазах у детей. Затем мать бежала за учительницей в кабинет директора. б этом сообщило местное издание "Новый день".

"После пятого урока педагог вывела третий класс во двор школы. Сразу после этого туда начали выходить ученики еще одного класса. За детьми пришли родители, а с ними - и мать третьеклассника. Она подскочила к учительнице и стала ее бить, не сдерживая силы", - рассказала изданию директор школы Людмила Мартынюк.

По ее словам, никакого сопротивления учительница в возрасте 60 лет оказать не могла - только пыталась убежать. Она забежала в холл, но ее продолжили преследовать.

"Прямо во время совещания с участием еще шести работников открываются двери, и туда забегает учительница с криком: "Спасите! Меня бьют!" А сразу за ней влетает агрессивно настроена преследовательница. Чтобы ее успокоить, пришлось вызвать и полицию, и частную службу охраны", - отметила директор.

Отмечено, что сын нападающей матери учится в инклюзивном классе со школьниками с ограниченными физическими возможностями. Дирекция школы решила направить юного дебошира (он не является инвалидом) на медицинскую комиссию для определения потребности в психологической коррекции и перевода в школу именно для таких детей.

"Услышав об этом, мать сначала не пускала мальчика в школу, объясняя, что он заболел. А потом сама стала выяснять отношения с учительницей, которую во всем обвиняла", - рассказали в школе.

Известно, что медики, прибывшие на место инцидента, определили у учительницы травму грудной клетки (вероятно, от удара кулаком) и ситуационный невроз. Ей пришлось брать больничный из-за повышения давления.

Как сообщала "Страна", учительница, которой восьмиклассник воткнул в спину ножницы, находится в тяжелом состоянии.

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