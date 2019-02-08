Согласно результатам исследования аналитической группы фонда журналиста и телеведущего Савика Шустера Open Mind Foundation, в 10 областях Украины, где в ноябре-декабре 2018 года вводилось военное положение, сократилось электоральное ядро действующего президента Петра Порошенко. Результаты опросов опубликовал "Гордон".

Социологи опросили жителей Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей в день начала военного положения, в ноябре 2018 года, и через две недели после его завершения - 10 января 2019-ого.

Оказалось, что больше всех решение президента Порошенко о введении военного положения поддерживали люди в возрасте 30–44 лет, но у более 80% граждан введение военного положения вызвало эмоции унижения и злости. Они считают, что глава государства пошел на этот шаг исключительно ради своей предвыборной кампании.

Издание "Гордон" опубликовало материал Шустера о результатах проведенного исследования, в котором речь идет о том, что эмоциональное состояние людей с большей точностью, чем результаты традиционных предвыборных опросов, отражает изменения их электоральных предпочтений.

"Так как военное положение инициировал президент страны Петр Порошенко, рискнем предположить, что результаты опроса иллюстрируют эмоциональное отношение респондентов к президенту, подписавшему указ о введении военного положения на территории их проживания. Понимание причины возникновения страха, надежды, злости или унижения позволило дать более детальную картину эмоционального состояния жителей 10 областей Украины", - пишет Шустер.

В ходе исследования было опрошено 950 человек при допустимой погрешности в 4,62% и уровне достоверности 95%.

Оказалось, что 28 ноября введение военного положения пугало каждого четвертого жителя (25,6%) указанных областей Украины. Люди отмечали, что они не знают, куда бежать. Кроме того, оказалось, что среди напуганных больше женщин (38%) и людей в возрасте 30–44 лет (33,5%). В начале января страх уменьшился, но не исчез полностью: 17,9% всех респондентов сказали, что боятся до сих пор, причем подавляющее большинство из них (85%) полагали, что угроза вторжения России остается.

По результатам нашего опроса 28 ноября 2018 года, решение президента ввести военное положение в 10 областях вызвало надежду у 33,1% их жителей старше 18 лет.

"С определенной долей вероятности можно сказать, что в конце ноября они могли проголосовать за действующего президента Украины Петра Порошенко, который выступил с инициативой ввести военное положение. Надежду на него в конце ноября испытывали 40,2% мужчин, 39,5% молодых людей в возрасте 18–29 лет и 42,4% жителей в возрасте от 60 лет и старше. Этих респондентов можно назвать электоральным ядром Петра Порошенко", - отмечает Шустер.

Также, по его словам, 10 января, через две недели после отмены военного положения, электоральное ядро президента значительно уменьшилось. Надежду испытали 21,5% респондентов, что значит: 11,6% жителей 10 областей разочаровались в решении президента. Больше всего разочаровались представители старшего поколения (60+) – с 42,2% до 18,4% и молодежь 18–29 лет – испытывающих надежду среди них стало в два раза меньше – с 39,5% до 18,7%.

"Тем не менее в начале января решение президента продолжали поддерживать каждый четвертый мужчина (23,5%) и каждая пятая женщина (19,8%), живущие в 10 "областях военного положения"... Результаты нашего исследования показывают, что больше всех Петра Порошенко поддерживают люди в возрасте 30–44 лет: 10 января почти каждый третий (27,1%) из них ответил, что решение ввести военное положение продолжает вызывать у него надежду – это существенно выше, чем в других возрастных группа", - сказано в статье.

Согласно результатам исследования, унижение от введения военного положения стало испытывать на 6,5% респондентов. Если 28 ноября это решение руководства страны унижало 10,9% жителей 10 областей, то в начале января уже 17,4% считали его унизительным для себя. На 8,1% увеличился показатель унижения среди мужчин. По словам многих респондентов, у них складывалось впечатление искусственно созданной ситуации. 10 января решение президента о военном положении стало унижать в два раза больше представителей возрастной категории 30–44 лет (с 7,4% до 13,4%), а также 60 лет и старше (с 10,3% до 20,2%).

"Возможно, это те люди, которые в начале военного положения с надеждой воспринимали действия президента. 10 января 83,5% респондентов, испытывающих унижение, сказали, что чувствуют эту эмоцию, потому что уверены: ситуация с военным положением – это всего лишь предвыборный трюк президента", - отмечает Шустер.

Еще 10% выбравших унижение считают, что введение ВП только в 10 областях разделило всех украинцев на людей второго сорта – тех, кто попал под режим военного положения, и первого – всех остальных. Больше всего униженными от этого разделения оказались пожилые люди 60 лет и старше (20,6%) и жители сельской местности (28,4%). Среди респондентов, выбравших унижение, 23,2% в возрасте 18–29 лет причиной назвали повышение уровня преступности и коррупции во время военного положения.

Кроме того, три четверти женщин, испытывающих злость (75,4%), сказали, что введение военного положения оказалось предвыборным трюком президента, а 16,3% чувствовали злость потому, что уровень преступности и коррупции за это время повысился. В конце ноября значительное количество мужчин, каждый третий (27%), уже испытывал злость, а через месяц их стало еще на 2% больше (29%). 86,7% мужчин, ощущавших злость, уверены, что военное положение было введено в интересах президента Порошенко.

"Но больше всех президента обвиняют в предвыборной манипуляции "злые" молодые люди 18–29 лет: 93,5% из них считают, что все события, связанные с инцидентом в Керченском проливе, – всего лишь предвыборная игра президента. Примерно по 16% испытывающих злость на руководство страны представителей поколений 30–44 и 45–59 лет отметили существенный рост преступности и коррупции в своей области", - пишет Шустер.

Таким образом, результаты нашего исследования показывают, что 46,7% жителей областей, в которых было введено военное положение, испытывают унижение и злость по отношению к руководству страны. 82,1% респондентов, выбравших эти эмоции, уверены, что все было устроено ради того, чтобы поднять предвыборные рейтинги президента Петра Порошенко. В эту группу входит 53% всех жителей 10 областей в возрасте 45–59 лет и 48% представителей старшего поколения (60 лет и более).

Инфографика: gordonua.com

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три корабля ВМС Украины в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, которые позже оказались под арестом.

В связи с инцидентом, 26 ноября 2018 года Верховная Рада 276 голосами поддержала указ президента "О введении военного положения в Украине".

Согласно указу президента Петра Порошенко от 26 ноября 2018 года № 392, военное положение в Украине было введено сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября в десяти областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Завершилось оно 26 декабря в 14:00.