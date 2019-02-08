90-летний житель города Кагарлык среди бела дня в одном из банкоматов получил пенсию в размере 4000 гривен. Зашел в магазин приобрести продукты, где его заметили мошенники-гастролеры, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Один из них отвел дедушку за угол дома, где злодей выманил у него всю пенсию, а взамен оставил валюту - сувенирные доллары. В дальнейшем работники Кагарлицкого отделения полиции изъяли их в качестве вещественных доказательств.

Работники полиции сразу начали проводить ряд необходимых оперативно-розыскных мероприятии по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления. А пока мэрия города помогла старику с продуктами.

Видео: youtube.com

Работники полиции задержали злоумышленников почти через двое суток. Ими оказались трое мужчин, двое из города Днепр и житель Черкасской области. Они передвигались на автомобиле по дорогам столичной области и легкомысленно рассчитывали, что их даже никто не будет искать.

Сейчас сотрудники полиции доказали причастность к совершенному мошенничества одного из них. Это 58-летний житель Днепра, который уже был осужден за совершение аналогичного преступления. Злоумышленника опознал обманутый дедушка.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и объявления ему подозрения.

Как сообщала "Страна", в Киеве мошенники завладели пятью квартирами, которые оформили на подставных лиц.

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