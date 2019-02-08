В ОБСЕ выразили обеспокоенность в связи с "поспешным решением" об увольнении главы Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании. Об этом сообщает пресс-служба Организации.

"Это поспешное решение вызывает беспокойство, поскольку оно может негативно повлиять на независимость и жизнеспособность государственных СМИ в Украине, особенно перед двумя крупными выборами в этом году", - сказал представителем ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.

Кроме того, по его мнению, "Общественному" под руководством Аласании удалось за относительно короткий период совершить важные шаги по переходу от контролируемых государством к общественным СМИ и достичь прогресса в установлении стандартов профессиональной журналистики.

"Этот переход был сложным процессом, особенно из-за значительного сокращения бюджета в деятельности вещателя за последние два года...", - сказал Дезир. - "Я надеюсь, что члены Наблюдательного совета обеспечат независимость "Общественного" в будущем и его развитие, свободное от политического вмешательства".

Напомним, об увольнении главы национальной общественной телерадиокомпании Зураба Аласании стало известно в четверг, 31 января. "Страна" писала о том, за что на самом деле уволили Зураба Аласанию, и упоминала, что одной из причин была в том, что он не показал крестный ход с Порошенко и другие мероприятия с участием гаранта.

Также уволенный глава "Общественного ТВ" рассказал "Стране", как от него требовали закрыть программу, где показали сюжет про Порошенко и Мальдивы, и как Банковая пыталась влиять на политику канала.

Кроме того, уволенного Зураба Аласанию поддержали 20 продюсеров филиалов Общественного ТВ. Между тем, в полиции расследуют 6 уголовных дел о хозяйственной деятельности НОТУ при Аласании.

Помимо этого, 6 февраля на неформальном заседании членов правления и Наблюдательного совета "Общественного" Зурабу Аласании предъявили на подпись протокол о разрыве с ним контракта. С этого момента глава НОТУ обязан еще две недели исполнять свои обязанности, а затем покинуть пост.