В Украине уже работают 30 приборов измерения скорости движения автомобилей TruCAM, а с понедельтника, 11 февраля, к ним довавится еще 20 единиц. Об этом на своей странице в соцсети написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Итак, с понедельника 11.02.2019 г., мы будем иметь 50 приборов измерения скорости на дорогах страны", - уточняет полицейский руководитель и добавляет, что на прилагающейся к его посту карте новые места расположения TruCAM отображены красным, а те, что уже были - синим.

Белошицкий заявил, что полиция действует по установленным стандартам:

Публикуется карта, с нанесением участков использования;

Стоят предупредительные знаки;

Стоит служебный автомобиль на синих проблесковых маячках.

По его словам, несмотря на открытость, на сегодня было зафиксировано уже более 43 000 любителей погонять.

"Несколько дней назад начал распространяться фейк, что приборы TruCAM признаны вне закона решением суда. Этому обрадовались, наверное, многие из тех, кто все ждал как же избегать ответственности. Но вынужден их огорчить. Решение уже оспаривается в апелляционном порядке и позиция которая в нем изложена", - заявил полицейский чиновник.

По его словам речь идет об отсутствии прибора в реестре средств измерительной техники.

"Так вот дело в том, что ведение данного реестра было прекращено еще в 2016 году ... а сохранение данных с него было прекращено 01.01.2019 г. И наличие или отсутствие средства в том реестре не имело никакого значения для приборов, которые уже были введены в эксплуатацию", - утверждает Белошицкий.

Б

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что за месяц работы радаров TruCam полицейские зафиксировали более 8 тысяч случаев превышения скорости.

Также мы сообщали, что Аваков хочет, чтобы половину штрафов с TruCam получало МВД.