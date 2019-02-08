Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился до 27,145 грн/$1 с 26,965 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков. Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,12-27,17 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 8 февраля укрепился до 26,8776 грн/$1 с 26,9591 грн/$1.

Напомним на начало недели, 4 февраля курс доллара находился в диапазоне 27,3650 - 273850грн/$1.

Колебания курса за 7 дней:

Фото: minfin.com.ua/

Также Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 11 февраля 2019 года:

100 долларов США - 2689.9993

100 евро - 3052.0732

10 российских рублей - 4.0719

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 6 февраля составил 351,5 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $323,2 млн.

Ранее "Страна" сообщала, как украинцы скупают валюту онлайн и что будет с курсом доллара.

Также в первый день новых валютных правил в Украине курс доллара замедлил падение.