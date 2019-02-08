Проект "Северный поток - 2" не будет заблокирован благодаря компромисному решению Франции и Германии по возможным поправкам к европейской газовой директиве, касающимся российского газопровода. Сформированное сторонами предложение передано на рассмотрение Комитета постоянных представителей стран ЕС, сообщает "Европейская правда".

Предложения предусматривают одобрение новых правил, касающихся транспортировки газа. При этом правила не приведут к блокировке реализации "Северного потока-2". В случае одобрения в ЕС компромиссного предложения удастся избежать серьезного кризиса между Парижем и Берлином.

Одним из предложений стало то, что ответственность за газопроводы с третьими странами, такими как Россия, лежит на стране, где газопровод впервые стыкуется с европейской сетью.

Таким образом Берлин и Париж договорились, что все решения по "Северному потоку-2" будет принимать Германия.

Напомним, что проект российского "Газпрома" попал в центр международного внимания после аннексии Крыма 5 лет назад. Германия делает попытки усилить поддержку проекта по строительству газопровода.

Администрация президента США противодействует российскому проекту. Послы США в Германии, Дании и ЕС накануне призвали страны Евросоюза голосовать против проекта.

Ранее "Страна" писала о том, что подавляющее большинство немцев одобряют "Северный поток-2".

Также мы сообщали, что стала известна дата готовности "Северного потока-2".