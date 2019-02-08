В течение суток 8 февраля на Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил погиб один военнослужащий ВСУ, двое - получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook.

Так, с 00:00 до 18:00 противник восемь раз открывали огонь по украинским позициям, один раз они использовал запрещенное минскими договоренностями оружие. Вследствие этих обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения. Штаб ООС сообщает, что украинская сторона открывала огонь в ответ, потери противника уточняются.

При этом известно, что обстрелы украинских позиций велись в районе дислокации оперативно-тактической группировки "Восток": противник дважды обстрелял из автоматических гранатометов и стрелкового оружия позиции вблизи города Авдеевка, а также зафиксировано работу вражеского снайпера. Вблизи поселка Водяное обстрелы велись из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, кроме того, огонь был зафиксирован вблизи населенного пункта Павлополь.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское и из гранатометов вблизи населенного пункта Зайцево. Также позиции украинских войск были обстреляны в районе Хутора Вольный - из минометов калибра 120 мм. и стрелкового оружия.

Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, 5 февраля из-за обстрелов позиций ООС на Донбассе погиб военный из Львовской области.

Также мы писали, что в этот же день на Донбассе обстреляли патруль ОБСЕ.