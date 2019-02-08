Национальный банк Украины (НБУ) будет осуществлять междугородние перевозки валютных ценностей. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"По заявкам банков Национальный банк сможет осуществлять междугородние перевозки валютных ценностей среднегрузовыми и большегрузными оперативным автомобилями. До настоящего времени такая услуга обеспечивалась Национальным банком только в пределах одного населенного пункта", - говорится в сообщении.

Также в сообщении говорится о том, что такое решение НБУ принял с целью: эффективного контроля за оборотом наличных средств в банковской системе Украины в части организации их перевозки; содействия росту объемов поступления наличности в НБУ для ее дальнейшей обработки; обеспечения потребностей экономики Украины в наличных надлежащего качества.

НБУ также привел собственные тарифы на услуги по перевозке валютных ценностей к среднему уровню рыночных цен на аналогичные услуги. Соответствующие нормы предусмотрены постановлением НБУ от 7 февраля 2019 № 36 "О внесении изменений в тарифы на услуги по перевозке валютных ценностей, предоставляемых Национальным банком Украины", который вступает в силу с 25 марта 2019 года.

Организацию и перевозку валютных ценностей между НБУ и банками Украины осуществляет управление по перевозке ценностей Центрального хранилища НБУ.

Ранее "Страна" писала о том, что украинцы жалуются на двойное списание и завышенный курс при покупке валюты онлайн.

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