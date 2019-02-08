В НБУ заявили, что сами займутся междугородними перевозками валютных ценностей
Национальный банк Украины (НБУ) будет осуществлять междугородние перевозки валютных ценностей. Об этом сообщается на сайте регулятора.
"По заявкам банков Национальный банк сможет осуществлять междугородние перевозки валютных ценностей среднегрузовыми и большегрузными оперативным автомобилями. До настоящего времени такая услуга обеспечивалась Национальным банком только в пределах одного населенного пункта", - говорится в сообщении.
Также в сообщении говорится о том, что такое решение НБУ принял с целью: эффективного контроля за оборотом наличных средств в банковской системе Украины в части организации их перевозки; содействия росту объемов поступления наличности в НБУ для ее дальнейшей обработки; обеспечения потребностей экономики Украины в наличных надлежащего качества.
НБУ также привел собственные тарифы на услуги по перевозке валютных ценностей к среднему уровню рыночных цен на аналогичные услуги. Соответствующие нормы предусмотрены постановлением НБУ от 7 февраля 2019 № 36 "О внесении изменений в тарифы на услуги по перевозке валютных ценностей, предоставляемых Национальным банком Украины", который вступает в силу с 25 марта 2019 года.
Организацию и перевозку валютных ценностей между НБУ и банками Украины осуществляет управление по перевозке ценностей Центрального хранилища НБУ.
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