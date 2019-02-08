Украинский поэт Дмитрий Павлычко посвятил стихотворение президенту Петру Порошенко. В произведении, которое называется "До Петра Порошенка", есть такие строки:

...Друже, Петре, не бійсь

веди на путінськи мечі...

Бери мене - я твій поет!

На сміливих спадає Божа манна,

Не згине той, хто завжди йде вперед.

Что пищут соцсети

Стихотворение начали обсуждать в соцсетях. Так, журналист Андрей Манчук решил последовать примеру Павлычко и опубликовал свое стихотворение: "Есть такой украинский поэт - Дмитро Павличко, бывший заслуженный лауреат всех коммуно-советских премий. Он опубликовал сейчас стихотворение под названием "К Петру Порошенко"

А цимес в том, что на выборах 2010 года Павличко писал такие же оды кандидатке Юлии Тимошенко. И это вдохновило меня на собственные стихи:

Я Павличко, воїн світла

Певно доля вже така

Я почав двобій з пітьмою

В комсомольському ЦеКа

Я писав про Че Гевару

Про вождів та про врожай

Як співає, розквітає

Рідний наш Радянський Край.

Та коли сидів на з'їздах,

Клав в кишеню гонорар

Думав тільки про Вітчизну -

На душі лежав тягар.

Важко було за Комуни:

Чи не кожне дитинча

Мало вивчити на пам'ять

Вірш Павличка та Драча.

Друкували комуняки

Наші повні зібрання,

Відправляли нас в круїзи,

На курорти в заслання

В санаторії у Ялті

Катували нас вони,

І було мені там зліше

Ніж в гестапівській тюрмі

А тоді нарешті воля -

Горбачов та хозрасчот

Стали люди босі й голі,

Я ж збагнув, що патріот.

Що засуджую суворо

Я червоний той терор!

Став писати я про Крути,

Про УПА, Голодомор.

Розповів я, що робили

На вкраїнській на землі.

Ті огидні партократи,

Яничари, м**калі.

Став Народним Депутатом

Демократом справжнім став,

Дали грошей повну хату -

Ніби Комунізм настав!

Помаранчовим гєнсєкам

Гімни я тепер творю,

Аби знала вся планета

Про велику букву "Ю".

Ось минуло двадцять років

Скрізь руїна та пітьма

Та не буде вічним морок -

Бо в народа є Вона!

І хоча її паплюжать

У брудних продажних ЗМІ

Буде Юля Президентом!

"Будуть люди на землі"!

Славься, Біла мов гарячка!

Паровоз лєтіт вперьод,

А злочинних противсіхів

Україна прокляньот!

Хто сказав, що "всьо пропало!"?

Що то за капітулянт?

Має Юлю Україна!

Має Юля мій талант!"

Журналист Юрий Ткачев: "Есть такой украинский поэт Павлычко. Раньше он писал вот такие стихи:

Я Україні несу пісні.

Що у житті мене зігріва?

Леніна думи ясні,

Леніна мудрі слова.

До комунізму стрімкі плаї

Йде Україна – зоря моя.

Партія – серце її,

Ум її – партія!

Теперь времена изменились, и Павлычко пишет уже другое:

Горять на сході крові кілометри

Їх розтоптали миру прохачи,

А я тебе благаю, друже Петре,

Не бійсь, веди на путінськи мечі...

На сміливих спадає Божа манна,

Не згине той, хто завжди йде вперед.

Я був стрільцем ШУхевича Романа,

Бери мене, Петро, я твій поет!

Короче, что в той, что в этой версии поэт Павлычко довольно х*ровенький. Но зато - с очень развитым политическим чутьём".

Блогер, бизнесмен из Днепра Макс Бужанский отмечает, что стих про Порошенко подозрительно похож на более ранний стих поэта о Ленине: "Поэт Павличко написал стих про Петра Алексеевича. За основу, насколько могу судить, взят более ранний стих автора, о Ленине.

Ленин- здоровья мого народу,

Ленин- майбутне земли.

Но, время прошло, Ленина нет, зато есть Петр Алексеевич. А вдохновение осталось. Убираем Ленина, вписываем Верховного, и всё, дело в шляпе. На самом деле, дело не в поэте, как чувствует, так и пишет. Наверно.

Просто забавно наблюдать попытку построения Советского Союза без экономики, с элементами расовой политики Рейха и всё это, слегка припорошено сверху семнадцатым веком. Чтоб не так бросалось в глаза отсутствие экономики. Ах, как же коммунисты мучали наших гениев, уж если б не они, те б написали. Ну вот, написали, и? Оригинал стиха не привожу из гуманитарных соображений".

Кто такой Дмитрий Павлычко

Поэт, переводчик, литературный критик, дипломат Дмитрий Павлычко родился в 1929 году в Ивано-Франковской области. В 1945 году три месяца воевал в составе УПА. Первые свои стихи он выпустил в 1953 году, это был сборник "Любовь и ненависть". В советские времена он был членом ЦК ЛКСМУ, после 1989 года стал поддерживать демократическое направление. Во время президентства Януковича активно выступал против него. Русский язык считает "языком оккупантов".

На протяжении многих лет Павлычко посвящает стихотворения власть имущим. Еще в советские времена поэт писал о Ленине: "Ленін — здоров’я мого народу, Ленін — майбутнє землі". А также: "Я біля серця ношу пісні, В самому серці мого єстества – Леніна думи ясні, Леніна мудрі слова".

Также поэт написал стихотворение, посвященное Юлии Тимошенко:

"До трону сміло йде благословенна Юля,

Вся миром дихає і миру калачі

Пече для Путіна, кує, немов зозуля,

Для нас, рабів Москви, на сотні літ харчі.

Я визволяв колись ту пташечку з неволі,

З тюрми у Києві, не знав, що та тюрма -

Театр, готуючий ту пташку в ореолі

Богині злинути над нами, над всіма".

В свое времяв РФ признали четыре сборника Дмитрия Павлычко антироссийскими. В России заявили, что книги объединены "духом ненависти к России". По мнению эксперта, такие выражения как "москали", "петровская орда", "кремлевские паразиты", "москальня", "кремлевские крестоносцы" поэт использует для возбуждения ненависти к России и ее культуре.