Неизвестный обстрелял из ружья окна радиостанции в Калуше Ивано-Франковской области и ранил ножом полицейского, который пытался его задержать. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального ГУНП

"Сегодня, 8 февраля, около 12:00 в Калушский отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестный стреляет по окнам офиса местной радиостанции "Калуш-ФМ". Во время задержания подозреваемого он оказал сопротивление и ранил ножом сотрудника полиции", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что после получения сообщения о стрельбе на место ЧП выехала следственно-оперативная группа. Недалеко от указанного адреса правоохранители заметили неизвестного мужчину, у которого на плече был чехол, по форме похожий на чехол для охотничьего ружья.

Полицейские поинтересовались, что у мужчины в чехле, на что он отреагировал агрессивно, выхватил нож и нанес оперуполномоченному полиции ножевое ранение лица.

31-летнего старшего лейтенанта полиции с места происшествия госпитализировали в Калушскую центральную больницу.Злоумышленник задержан. Проводятся следственные действия.

Как сообщили в полиции, на месте обстрела правоохранители изъяли 8 гильз.

Фото: if.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

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