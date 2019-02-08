Политическая партия "Сила Людей", кандидата в президенты от которой Дмитрия Гнапа сегодня, 8 февраля, зарегистрировала ЦИК, публично призвала его отозвать заявление о согласии баллотироваться. Об этом сообщает пресс-служба политсилы на странице в Facebook.

Такое решение принял политический совет "Силы Людей" в связи со скандалом вокруг 9 тысяч евро выигранным проектом "Слідство.Інфо", которые, вопреки обещаниям общественности и команде, Гнап оставил на своем счету в банке.

"Последовательно отстаивая принципы и ценности партии, а также демонстрируя свободу соответствии с уставом", партия решила публично обратиться к Дмитрию Гнапу с требованием отозвать свое заявление о согласии баллотироваться кандидатом на пост президента Украины от политсилы.

Кроме того, партия пообещала в случае отказа Дмитрия Гнапа немедленно созвать съезд по этому вопросу и по возвращении денег, которые неравнодушные собирали на залог для подачи кандидатуры в ЦИК, на счета партии отослать их каждому по личному заявлению, а остаток денег использовать на проведение предвыборной кампании в Верховную Раду.

Скриншот, фото: Facebook/ Сила Людей

Напомним, скандал вокруг кандидата в президенты Гнапа вспыхнул 7 февраля. Его бывшая коллега журналистка Анна Бабинец заявила, что Дмитрий Гнап присвоил деньги, которые пообещал коллегам отдать на нужны армии. Речь о премии "Свободная пресса Восточной Европы-2015", денежный приз которой составлял 15 тысяч евро, проект "Слідство.Інфо" выиграл ее. Дмитрий Гнап тогда руководил проектом и от имени команды публично заявил, что эти деньги будут потрачены на помощь армии. В итоге выяснилось, что премия была перечислена на банковский счет Дмитрия. Сам он заявил, что 2000 евро действительно были переданы в помощь армии, 3900 евро пошли на оперативные расходы организации (были дыры в финансировании) и 9100 евро до сих пор находятся в его банковской ячейке.

После этого скандала партия "Сила людей" призвала Гнапа отказаться от участия в выборах, потому что поведение кандидата "не соответствует ценностям и принципам новых стандартов" политсилы.

Однако Дмитрий Гнап снимать свою кандидатуру отказался и объяснил, что деньги хранил у себя на "черный день" для проекта "Слидство.Инфо", а не перевел всю сумму на счета армии из-за того, что в 2015 году эта сумма была нужна для выживания проекта.