Харьковская местная прокуратура № 4 направила в Московский районный суд города обвинительный акт в отношении подозреваемого в сбыте наркотиков и психотропов путем "закладок" (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

"Мужчине инкриминируется 65 эпизодов преступной деятельности... За совершенные наркопреступления подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области в пятницу.

По данным досудебного следствия, подозреваемый распространял свертки с наркотическими средствами и психотропными веществами (в т.ч. кокаином, PVP, MDMA ) путем осуществления "закладок" и всего распространил 65 пакетов.

Потенциальных покупателей он искал через Интернет. После перевода средств на банковскую карточку, "клиент" получал фото местности с пометками, где спрятаны наркотики. Всего, по данным следствия, подозреваемый намеревался распространить 112 таких свертков.

Как сообщала "Страна", ранее в Харьковской области арестованный за наркотики мужчина повесился в камере изолятора.

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