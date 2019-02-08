Президент России Владимир Путин снял с должностей девять генералов силовых ведомств. Об этом говорится в указе, опубликованном на интернет-портале правовой информации, передает

РИА Новости.

В частности, были уволены заместитель главы МВД по Республике Татарстан генерал-майор полиции Рафаил Гильманов, начальник Сибирского регионального центра МЧС генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Диденко, старший помощник председателя Следственного комитета генерал-майор юстиции Ирина Зейберт, заместитель начальника главного управления МВД по Красноярскому краю генерал-майор внутренней службы Александр Кузнецов.

Также с должностей сняты начальник УФСИН по Кировской области генерал-майор внутренней службы Владимир Никитеев, руководитель СУ СК России по Республике Татарстан генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев, начальник Южного регионального центра МЧС генерал-полковник внутренней службы Игорь Одер, начальник Северо-Западного регионального центра МЧС генерал-полковник внутренней службы Игорь Панин, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции главного управления МВД по городу Москве генерал-майор полиции Сергей Солопов.

Напомним, что это не первое масштабное увольнение, осуществленное президентом РФ Путиным. В августе 2018 года он своим указом освободил от должности 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН и Следственного комитета. А до этого - в мае - уволил пять генералов МВД и СК.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин уволил главного ядерного генерала России "по состоянию здоровья".