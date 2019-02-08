Украинцы на 2019 год через АО "Укрпошта" купили по подписке 7,8 млн экз. изданий, что на 10% меньше, чем в 2018 году. Как сообщается на сайте компании, из указанного количества 4,5 млн экз. - общегосударственные издания, 3,3 млн экз. - местные издания (соответственно 58% и 42%).

Наибольший процент подписных тиражей обеспечили в Ивано-Франковском (106,6%), Тернопольском (100,2%) и Житомирском (95,4%) филиалах.

В каталоги подписки было включено 3,185 тыс. наименований отечественных изданий, в том числе 1,602 тыс. – общегосударственных, 1,583 тыс. - местных газет и журналов.

Доставку периодических печатных изданий осуществляет более 11 тыс. почтовых отделений, задействовано почти 32 тыс. почтальонов.

Как сообщалось, "Укрпошта" называет причиной 10%-го снижения подписки на печатные СМИ в I-II кв.-2019 - сокращение сельского населения и переход на цифровые медиа. В ноябре 2018 года Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) выразил недоверие генеральному директору ПАО "Укрпошта" Игорю Смелянскому и призвал власть создать рабочую группу для выработки протекционистской политики в отношении украинских печатных СМИ, а в августе того же года заявил о необходимости введения правительственного моратория на повышение почтовых тарифов на доставку газет.

В апреле 2018 года Министерство инфраструктуры Украины утвердило тарифы Укрпошты" на прием и доставку периодических печатных изданий по подписке. Первый этап длился с 1 июля до 31 декабря 2018 года, когда тарифы повышались в среднем на 24,7%. Второй этап предусматривает повышение с 1 января 2019 уровня тарифов на 19,2% по сравнению с первым.

В связи с этим НСЖУ заявили, что в Украине снова сократились подписные тиражи национальных и местных СМИ.

Как сообщала "Страна", ранее стало известно, что "Укрпочта" может увеличить тарифы на доставку русскоязычной прессы.