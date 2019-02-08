По сравнению с декабрем 2018 года, в январе 2019-ого в Украине ускорилась инфляция. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы статистики Украины.

Так, по данным Госстата, в январе 2019 года инфляция составила 1%, а в декабре 2018 года это было 0,8%. При этом в годовом измерении рост потребительских цен замедлился по итогам января до 9,2% с 14,1% за минувший год.

Базовая инфляция в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года составила 0,3%, к январю минувшего года – 8,3%

На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. Больше всего (на 16,6%) подорожали овощи. На 4,7-0,9% выросли цены на фрукты, молоко и молочные продукты, продукты переработки зерновых, масло, хлеб. В то же время на 0,5-0,1% подешевели яйца, свинина, рис.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, в т.ч. на табачные изделия - на 2,0%, алкогольные напитки - на 0,5%.

Одежда и обувь подешевели на 4,6%, в частности, обувь - на 4,8%, одежда - на 4,5%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,6% произошел главным образом за счет повышения тарифов на отопление на 11,0%, горячую воду - на 9,4%, канализацию - на 2 , 8%, водоснабжение - на 1,4%.

Снижение цен на транспорт в целом на 1,7% в основном вызвано удешевлением топлива и масел на 6,1%. Вместе с тем на 5,5% подорожал проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

В сфере связи цены выросли на 2,5%, что связано с подорожанием местной телефонной связи на 17,9% и почтовых услуг на 14,3%.

Как сообщалось, инфляция в Украине в 2018 году составила 9,8%.

Напомним, инфляция по итогам 2018 года немного не дотянула до 10 процентов.

Также мы писали, что агитация Порошенко обойдется бюджету страны в 6 миллиардов и это приведет к инфляции.