В субботу, 9 февраля, в Украине ожидается по-весеннему теплая погода. В большинстве областей выглянет солнце, а столбики термометров местами поднимутся до +5...+7 градусов. Минусовая температура будет только в ночные часы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: meteo.gov.ua

9 февраля в Украине осадков не ожидается. На дорогах центральных, северных и восточных областей местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м / с.

Температура ночью от 6 до 11 градусов мороза, днем от -2 до +3 градусов тепла. В большинстве южных и западных областей ночью от 0 до -5 градусов, а днем +1...+6.

В Киеве 9 февраля будет сухая погода. Ночью столбики термометров опустятся до -7...-9 градусов, а днем ​​потеплеет до +2 градусов. Возможен гололед.

Прогноз погоды на субботу, 9 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +3...+5

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +3...+5

Ровно – +2...+4

Житомир – +1...+3

Винница – +1...+3

Одесса – +1...+3

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...-2

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...-3

Полтава – 0...-2

Днепр – 0...+2

Запорожье – +2...+4

Донецк – -1...+1

Луганск – 0...-2

Харьков – -1...-3

Киев – -1...+1

Ранее "Страна" писала о том, что в Украину пришли теплые дни и морозные ночи.

Также мы сообщали, что синоптик опубликовала карту погоды на ближайшие дни.