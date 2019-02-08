В субботу в Украине обещают весеннюю погоду. Карта
В субботу, 9 февраля, в Украине ожидается по-весеннему теплая погода. В большинстве областей выглянет солнце, а столбики термометров местами поднимутся до +5...+7 градусов. Минусовая температура будет только в ночные часы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Фото: meteo.gov.ua
9 февраля в Украине осадков не ожидается. На дорогах центральных, северных и восточных областей местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м / с.
Температура ночью от 6 до 11 градусов мороза, днем от -2 до +3 градусов тепла. В большинстве южных и западных областей ночью от 0 до -5 градусов, а днем +1...+6.
В Киеве 9 февраля будет сухая погода. Ночью столбики термометров опустятся до -7...-9 градусов, а днем потеплеет до +2 градусов. Возможен гололед.
Прогноз погоды на субботу, 9 февраля, в городах Украины:
- Ужгород – +3...+5
- Львов – +4...+6
- Ивано-Франковск – +2...+4
- Тернополь – +3...+5
- Черновцы – +4...+6
- Хмельницкий – +2...+4
- Луцк – +3...+5
- Ровно – +2...+4
- Житомир – +1...+3
- Винница – +1...+3
- Одесса – +1...+3
- Николаев – +2...+4
- Херсон – +2...+4
- Кропивницкий – 0...+2
- Черкассы – 0...-2
- Чернигов – -1...+1
- Сумы – -1...-3
- Полтава – 0...-2
- Днепр – 0...+2
- Запорожье – +2...+4
- Донецк – -1...+1
- Луганск – 0...-2
- Харьков – -1...-3
- Киев – -1...+1
Ранее "Страна" писала о том, что в Украину пришли теплые дни и морозные ночи.
Также мы сообщали, что синоптик опубликовала карту погоды на ближайшие дни.