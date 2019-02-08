В субботу, 9 февраля, в Украине ожидается по-весеннему теплая погода. В большинстве областей выглянет солнце, а столбики термометров местами поднимутся до +5...+7 градусов. Минусовая температура будет только в ночные часы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: meteo.gov.ua

9 февраля в Украине осадков не ожидается. На дорогах центральных, северных и восточных областей местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м / с.
Температура ночью от 6 до 11 градусов мороза, днем от -2 до +3 градусов тепла. В большинстве южных и западных областей ночью от 0 до -5 градусов, а днем +1...+6.

В Киеве 9 февраля будет сухая погода. Ночью столбики термометров опустятся до -7...-9 градусов, а днем ​​потеплеет до +2 градусов. Возможен гололед.

Прогноз погоды на субботу, 9 февраля, в городах Украины:

  • Ужгород – +3...+5
  • Львов – +4...+6
  • Ивано-Франковск – +2...+4
  • Тернополь – +3...+5
  • Черновцы – +4...+6
  • Хмельницкий – +2...+4
  • Луцк – +3...+5
  • Ровно – +2...+4
  • Житомир – +1...+3
  • Винница – +1...+3
  • Одесса – +1...+3
  • Николаев – +2...+4
  • Херсон – +2...+4
  • Кропивницкий – 0...+2
  • Черкассы – 0...-2
  • Чернигов – -1...+1
  • Сумы – -1...-3
  • Полтава – 0...-2
  • Днепр – 0...+2
  • Запорожье – +2...+4
  • Донецк – -1...+1
  • Луганск – 0...-2
  • Харьков – -1...-3
  • Киев – -1...+1

Ранее "Страна" писала о том, что в Украину пришли теплые дни и морозные ночи.

Также мы сообщали, что синоптик опубликовала карту погоды на ближайшие дни.

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