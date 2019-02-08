Директор Керченского политехнического колледжа, в котором студент Владислав Росляков убил 21 человека, написала заявление об увольнении "по собственному желанию". Об этом в пятницу, 8 февраля, пишет Керчь.ФМ со ссылкой на собственный источник.

Связано ли увольнение Ольги Гребенниковой с трагическими событиями в колледже 17 октября, неизвестно.

Ольга Гребенникова. Фото: kerch.fm

Напомним, студент Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

Ранее "Страна" сообщала, что "керченского стрелка" Рослякова похоронили тайно, под чужой фамилией и на деньги сочувствующих.

Также мы писали о том, что следствие РФ сделало вывод, что Росляков действовал один.