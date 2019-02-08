Украинский поэт Дмитрий Павлычко написал стихотворение "До Петра Порошенка", восхваляющее президента. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член Национального союза журналистов Украины Юрий Дорошенко.

"Сегодня наш славный Павлычко мне прочитал свое новое стихотворение, с несколько неожиданным названием - До Петра Порошенко. Украинский народ и Петр Порошенко - герои к которым апеллирует старый поэт", - написал Дорошенко.

В частности, поэт, обращаясь к Порошенко, призывает его "не бояться вести на путинские мечи".

Скриншот, видео: Facebook/ Yuriy Doroshenko

Любопытно, что стихи, в которых он восхваляет "вождей" - это специализация Павлычко на протяжении многих лет. В частности, его перу принадлежат строки советских времен: "Ленін — здоров’я мого народу, Ленін — майбутнє землі". А также: "Я біля серця ношу пісні, В самому серці мого єстества – Леніна думи ясні, Леніна мудрі слова".

Кроме того, поэт написал стихотворение, посвященное Юлии Тимошенко:

"До трону сміло йде благословенна Юля,

Вся миром дихає і миру калачі

Пече для Путіна, кує, немов зозуля,

Для нас, рабів Москви, на сотні літ харчі.

Я визволяв колись ту пташечку з неволі,

З тюрми у Києві, не знав, що та тюрма -

Театр, готуючий ту пташку в ореолі

Богині злинути над нами, над всіма".

Отметим также, что, несмотря на стихи про Ленина, в РФ признали антироссийскими четыре сборника украинского поэта Дмитрия Павлычко. В России заявили, что книги объединены "духом ненависти к России". Эксперт отмечает, что поэт для возбуждения ненависти к России и ее культуре использует языковые средства: "москали", "петровская орда", "кремлевские паразиты", "москальня", "кремлевские крестоносцы".

Напомним, детективы Донцовой и стих Мандельштама о Сталине попали под запрет в Украине.