Посольство Украины в Великобритании обратилось в редакцию издания The Times с требованием исправить в одной из статей фразу "гражданская война в Украине". Об этом говорится в микроблоге дипломатического ведомства в Twitter.

"На 5-м году войны с Россией, к сожалению, мы должны напоминать The Times, ведущему источнику, что в Украине нет гражданской войны, а есть прямая российская агрессия, которая привела к аннексии Крыма и войне на Донбассе, где украинские солдаты борются против 40-тысячной российской армии. Исправьте статью немедленно!", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com

Посол Украины Наталья Галибаренко также направила соответствующее письмо автору статьи, редактору раздела "Здоровье" Крису Смиту.

Статья с некорректной фразой вышла на сайте The Times в пятницу днем. Она посвящена теме стремительного распространении кори в Европе, в том числе в Украине.

В частности, в материале указывается, что в Украине зарегистрировано наибольшее количество случаев заболевания среди европейских стран и одной из причин этого автор считает "гражданскую войну в Украине".

Ранее "Страна" писала о том, что посольство Украины в США пишет в Bloomberg письма из-за карты без Крыма.

Также мы сообщали, что в Google пообещали Госдуме исправить принадлежность Крыма Украине.